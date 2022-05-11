Годовалый мальчик выпал из окна на проспекте Народного Ополчения

Проверку по факту травмирования годовалого мальчика проводит полици Петербурга. Накануне вечером малыша госпитализировали в тяжелом состоянии от дома на проспекте Народного Ополчения. Об этом сообщает телеканал 78, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

За ребенком смотрела сестра, ученица 4 класса, пока мать готовила на кухне. Девочка решила открыть окно, чтобы проверить комнату, а братик залез на подоконник, руками уперся на москитную сетку, после чего выпал из окна. Его госпитализировали в городскую больницу №1. У него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб обоих легких, ушиб грудной клетки и тупую травму живота.

Малыш живет в благополучной и полной семье, которая не состоит в ОДН. В семье кроме сестры есть еще двое детей 2012 и 2015 года рождения. Во время происшествия они смотрели телевизор в другой комнате.