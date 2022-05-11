11 мая в Петербурге будет тепло, но дождливо

Теплый сектор обширного циклонического вихря будет определять метеорологическую ситуацию в Петербурге. В среду, 11 мая, ожидается облачная с прояснениями погода, однако во второй половине дня ожидаются дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

По его прогнозам, столбики термометров в городе покажут от плюс 15 до плюс 17 градусов, а в Ленинградской области может потеплеть до плюс 18 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление ожидается ниже нормы и составит 753 мм рт. ст.

В четверг, 12 мая, будет еще больше дождей, особенно к вечеру. Также немного похолодает.