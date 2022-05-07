В День радио к жителям Петербурга обратился Александр Беглов

День радио в России ежегодно отмечают 7 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил работников сфер радиожурналистики, связи и телекоммуникаций с праздником.

По словам Беглова, город гордится тем, что история радиовещения началась именно в Петербурге. 127 лет назад великий русский ученый Александр Попово изобрел беспроводную сеть. Градоначальник напомнил, что День радио отмечают накануне Дня Победы, поэтому стоит помнить и о подвигах радиожурналистов и дикторов военныйх лет. Весь мир знал имена Юрий Левитана и льги Берггольц.

Ленинградское радио помогало осажденному городу выстоять в годы блокады.

Сейчас Петербург является одним из главных центров радиовещания в России.