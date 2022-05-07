КГИОП подаст в суд из-за сбитой с домов на Петроградской стороне лепнины

В Петроградском районе сбитые со старинных домов элементы декора обернутся для ЖКСК № 2 исками. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры собирается обязать все восстановить управляющую компанию.

Речь идет о Доме дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества на Большой Зелениной и о доме Савина на Большой Пушкарской. Оба здания являются объектами культурного наследия. По информации пресс-службы ведомства, за три месяца ЖКС должна будет провести противоаварийные работы, а за шесть - восстановить декор и отремонтировать фасады.

В сообщении говорится, что в адрес управляющей компании направили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

В комитете напомнили, что удалять с фасадов исторических домов штукатурку и элементы декора, только если его состояние угрожает прохожим. Однако опасность должна быть подтверждена документами.