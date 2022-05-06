«Георгиевское шествие» прошло во Фрунзенском районе

"Георгиевское шествие", которое посвящено отдавшим свои жизни за Родину в годы Великой Отечественной войны, прошло сегодня, 6 мая, во Фрунзенском районе Петербурга.

Мероприятие связано с днем памяти великомученика Георгия Победоносца. В России его считают небесным покровителем воинов.

Тем временем в Петербурге продолжается подготовка ко Дню Победы, который закончится праздничным салютом. В 22:00 он прозвучит с Петропавловской крепости. Будут использованы две салютные батареи, а в прошлом году салют длился десять минут. За это время выпустили 1,5 тысячи фейерверков.