После тяжбы с ЖСК подал на банкротство театр "За Черной речкой"

После проигранной тяжбы с жилищно-строительным кооперативом петербургский театр "За Черной речкой" подал на банкротство. Заявку на сумму более четырех миллионов рублей зарегистрировал Арбитражный городской суд.

Как сообщает "МК в Питере", учреждение продолжит деятельность в ближайший месяц, поскольку уже сформирована афиша. Руководство театра надеется на поддержку комитета культуры. Также спасти театр могут благотворители или медиатора.

Решение о банкротстве было принято после тяжб с ЖСК №1078. С театра взыскали 4 миллиона рублей в январе этого года. В документах значится, что театр не платил аренду с 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2018.