В Петербурге студентка пыталась сбежать с четвертого этажа по простыням

С высоты четвертого этажа упала юная петербурженка, когда пыталась сбежать от опекуна по простыне.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, полиция получила сообщение о происшествии в ночь на 2 мая. Инцидент случился у дома №26 на проспекте Героев. 17-летнюю студентку колледжа пришлось госпитализировать. Оказалось, что незадолго до своего "побега" девушка поссорилась со своим опекуном. Она решила выбраться из дома по веревке из простыней.

В больницу пострадавшая поступила в тяжелом состоянии. У нее нашли закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, компрессионный оскольчатый перелом 1 и 2 позвонков, перелом пяточной кости, перелом нижней и верхней челюсти, а также перелом большой берцовой кости со смещением. При этом девушка была пьяна. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.