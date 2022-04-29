На платформу «ГосТех» могут перевести информационные системы Петербурга

Рабочая встреча губернатора Петербурга Александра Беглова с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максутом Шадеевым прошла в Смольном.

По словам Беглова, в городе работает уникальный Городской информационно-аналитический центр, а Петербург достиг высокого потенциала развития государственных информационных систем. Как сообщает администрация города, правительство Петербурга направило предложение Правительству РФ о переводе на платформу "ГосТех".

На этой платформе больше возможностей по созданию государственных цифровых сервисов, а также порталов и информационных услуг. Шадаев и Беглов обсудили переход на платформу "ГосТех" и включение Северной столицы в пилотную зону по данному проекту. Также на встрече обсудили вопросы IT-отрасли на региональном и федеральном уровнях.