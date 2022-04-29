В центре Петербурга летом будет работать свыше 100 мобильных помощников

В центре Петербурга с 30 апреля и до конца сентября будут работать более 100 мобильных помощников. Координировать потоки, отвечать на вопросы туристов и рассказывать о городских мероприятиях будет служба "Ask me Spb". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Мобильные помощники появятся рядом с самыми популярными достопримечательностями в Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга. При себе у молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет будет сумка с информационными материалами и специально напечатанными картами. Получить их можно будет бесплатно.

В прошлом году служба получила более 30 тысяч обращений. В основном туристы задавали вопросы на Дворцовой площади, возле Исаакиевского собора и Сенатской площади. В 2021 году проект модернизировали - провели ребрендинг и расширили функционал сотрудников.