69 стран подтвердили участие в ПМЭФ в этом году

В Петербургском международном экономическом форуме в этом году подтвердили свое участие 69 стран. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

По его словам, в 2022 году состоится форум и я заявки продолжают идти. Судя по информации от организаторов, 25-й ПМЭФ, юбилейный, пройдет в середине июня.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что Беглов заявил, что западные санкции против России - атака, не имеющая аналогов. Такое мнение выразил градоначальник высказал во время часа правительства в ЗакСе.