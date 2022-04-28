Песни Святослава Вакарчука из группы «Океан Ельзи» подозревают в экстремизме

На экстремизм проверят тексты песен группы "Океан Эльзи" на украинском языке. Об этом сообщает "МК в Питере".

По словам депутата Госдумы, координатора НОД Евгения Федорова, для оценки текстов есть особая процедура, которой занимается прокуратура после обращения россиян. Также Федоров собирается сам попросить "промониторить" ситуацию, если найдут экстремизм в песнях группы, и направит в надзорный орган депутатский запрос.

Он уточнил, что тексты песен оценят на возможное нарушение законодательства России. Если таковые найдут, то в этом случае могут принять меры.

Напомним, что группу "Океан Эльзи" создали в 1994 году на западной Украине. Лидером группы является Святослав Вакарчук.