В Петербурге запретили стих с блатной лексикой

В Калининском районном суде Петербурга запретили к распространению стихотворение с популярного сайта поэзии. Иск был подан прокурором в защиту интересов страны.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, стихотворение пропагандировало "блатную субкультуру". В нем содержались нецензурные выражения и призывы к насилию. В суде установили, что произведение было ориентировано на внедрение в повседневную жизнь стиля общения и "законов" криминального мира.

В пресс-службе отметили, что распространение материалов по указанному адресу подрывает авторитет Российской Федерации и основы нравственности граждан России, что нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц. Суд удовлетворил требования прокурора.