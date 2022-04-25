Станислав Протасов назначен новым главой Комитета по энергетике Петербурга

Распоряжение о назначении Станислава Протасова на должность председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее Протасов занимал пост заместителя генерального директора - директора по экономике и финансам ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». На новой должности он будет заниматься вопросами функционирования и развития инженерно-энергетического комплекса и объектов инженерной инфраструктуры города, а также вопросы координации работы исполнительных органов власти в этой сфере.

Протасов родился в 1977 году, окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Он работал на руководящих должностях в АО "Петроэлектросбыт", АО "Петербургская сбытовая компания", ООО "Омская энергосбытовая компания", ООО "ПетроЭнергоКонтроль" и "Водоканале Санкт-Петербурга".