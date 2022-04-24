Посвященный подвигу погибших пожарных забег прошел в Кировском районе

В Кировском районе Петербурга в преддверии Дня пожарной охраны, который отмечают 30 апреля, прошел 45-й легкоатлетический забег. Он посвящен подвигу пожарных, которые погибли при исполнении служебного долга. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В традиционном забеге поучаствовали сотрудники МЧС, студенты, школьники и просто любители бега. Соревнования прошли на территории лесопарка Александрино.

Также на площади перед зданием администрации Кировского района провели программу, которая началась с парада пожарной техники. За колонной спецмашин промаршировала рота почетного караула, а после официальной части пожарные показали свои навыки в тушении пламени. Мероприятия закончились водным салютом из пожарных рукавов, которые были в цветах российского флага.