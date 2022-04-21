В Петербурге появился новый логистический комплекс

Новый логистический комплекс появился в Петербурге. Он станет площадкой для множества торговых операций на Северо-Западе. Комплекс сможет обслуживать 90 грузовых машин в сутки. 80 тысяч наименований товаров сможет хранить новое здание, которое занимает площадь более 15 тысяч квадратных метров.

Элементы автоматизации обеспечат бесперебойную работу распределительного центра. По конвейерам товары будут подаваться с каждого из четырех уровней отдела хранения. Глава комитета по промышленной политике инновациям и торговле Кирилл Соловейчик посетил сегодня церемонию открытия логистического хаба. По его словам, малому и среднему бизнесу необходимо знать технологические и функциональные возможности, которые могут поспособствовать развитию бизнеса.

Также новый логистический центр будет выполнять функции первого интерактивного шоурума в Петербурге.