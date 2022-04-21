В Петербургу из роддома выписали 33-летнюю женщину, родившую на дому 9-ого ребенка

Из родильного дома №10 выписали 33-летнюю жительницу Петербурга, которая не успела доехать до роддома. Об этом сообщает комитет по здравоохранению города.

Лилия Галямина родила девятого малыша дома. Она не успела добраться до больницы, поэтому роды принял фельдшер подстанции скорой помощи в Петродворце.

Малышку назвали Еленой, и на родилась здоровой. Её вес составил 3 540 граммов, а длина 50 сантиметров. Несмотря на это девочку с мамой доставили в роддом, а через несколько дней уже выписали.

Стоит отметить, что акушеры считают домашние роды рискованным занятием. В прошлом году таким образом родили 138 женщин.