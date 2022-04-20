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В Петербурге снова выберут почетных граждан

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© Фото: Baltphoto

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В этом году в Петербурге снова выберут почетных граждан. Среди кандидатов секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава "Газпрома" Алексей Миллер, президент транспортного союза Северо-Запада Владимир Ходырев и глава "Биокада" Дмитрий Морозов. При этом народный артист России Александр Розенбаум свою заявку отозвал.

Во время закрытой части заседания парламента депутаты приняли решение выбирать в этом году почетных граждан. Также в открытой части заседания парламентарии приняли несколько ключевых документов. Также стало известно, что на следующей неделе губернатор Петербурга Александр Беглов выступит в Законодательном собрании с ежегодным отчетом.

Кроме того, сегодня за основу приняли проект об организации общественных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности. Представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко внес данную инициативу. Также на заседании обсудили законопроекты, которые касаются оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

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