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Беглов подписал перечень поручений по поддержке экономики Петербурга

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© Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

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Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал новый перечень поручений, который призван поддержать городскую экономику. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Градоначальник поручил внести изменения в правила благоустройства территорий. Теперь подрядчик по контракту сможет получить новый ордер ГАТИ для продолжения работ, если их невозможно выполнить в срок по объективным причинам. Новая мера поможет снизить административную нагрузку на подрядчиков. 

Также исполнительные органы власти смогут сами осуществлять закупки до 100 миллионов рублей. Раньше закупки свыше 40 млн рублей передавались комитету по госзаказу. Это поможет ускорить процедуры закупок и обеспечить Петербург необходимыми услугами и товарами в нужных объемах. Мера будет действовать до 31 декабря.

Застройщикам не нужно будет при строительстве жилых кварталов согласовывать архитектурный облик технологических строений, что поможет ускорить темпы возведения таких объектов. Кроме того, город поддержит застройщиков и подрядчиков в условиях роста цен на строительные материалы. Им дадут возможность увеличить стоимость контракта и размер аванса по госконтрактам на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.

При строительстве жилых кварталов застройщикам не нужно будет согласовывать архитектурный облик технологических строений, например, котельных и трансформаторных подстанций. Эта мера позволит увеличить темпы возведения таких объектов.

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