В Петербурге стало дороже разводиться из-за санкций

Петербуржцы, решившие развестись, решили получить дополнительную выгоду от бракоразводных процессов. Санкции пришли на помощь бывшим мужьям и женам, сообщает Neva.Today.

Так, в России заметно подорожали квартиры и автомобили. Цены даже на не новые машины зарубежных марок выросли в два раза. При этом при разделе имущества производится его оценка. Если экс-супруг хочет оставить купленную в браке машину, то он должен возместить бывшему партнеру 50% его стоимости. Из-за санкций имущество теперь стоит дороже, отдавать за него придется больше.

Самые смекалистые, подавшие на раздел совместно имущества до санкций, стали требовать переоценки автомобилей и недвижимости. Как рассказала адвокат, партнер Адвокатского бюро «Юридическая контора Гессена» Наталия Аксенова, процессы, происходящие в российской экономике, сказываются на всех сферах, в том числе и на процессе раздела имущества. При рассмотрении подобного спора в суде, стоимость имущества, которая подлежит разделу, определяется на время рассмотрения дела. Увеличить исковые требования можно в любое время до того, как суд уже примет решение по делу.