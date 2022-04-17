Из пушки Петропавловской крепости произвел полуденный выстрел космонавт Иван Вагнер

В центре Петербурга сегодня, 17 апреля, собрались сотни влюбленных в звезды жителей и гостей города. Традиционный праздник, посвященный Дню Космонавтики, состоялся в Петропавловской крепости. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Полуденный выстрел произвели в честь недавней годовщины первого полета человека на околоземную орбиту. К сигнальному орудию Нарышкина бастиона встали представители Военно-космической академии имени Можайского. Праздничный залп произвел космонавт-испытатель Иван Вагнер. Праздничная программа не ограничивается выстрелом. В атриуме Комендантского дома уже запустили концертную программу творческих коллективов Дворца учащейся молодежи.

Уличный театр "Аспектр" представит гостям праздника программу о космосе на центральной аллее. На Вертолетной площадке Петропавловки пройдут Показательные старты изготовленных школьниками моделей ракет.