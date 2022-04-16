На открытии конкурса "Созвездие" выступили петербургские студенты

На открытии всероссийского конкурса молодых музыкантов выступили петербургские и московские студенты. Церемония прошла на федеральной территории Сириус. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Также на сцене зала "Атом" сегодня выступили лауреаты и финалисты "Созвездия" разных лет. Конкурс каждый год собирает лучших начинающих музыкантов России. За победу в трех номинациях "Фортепиано", "Оркестровые струнные инструменты" и "Оркестровые духовые и ударные инструменты" соревнуются участники конкурса. В последней больше всего участников - шесть молодых музыкантов.
Мастерство конкурсантов будет оценивать жюри, в которое попали известные российский музыканты. Художественный руководитель Санкт-Петербургаского Дома музыки Сергей Ролдугин возглавит жюри.