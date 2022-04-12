Перинатальный центр за 15 млрд рублей построят в Калининском районе

Петербургское правительство одобрило проект строительство перинатального центра в Калининском районе. Об этом сообщает администрация города.

Новый центр появится на месте бывшего роддома №17 на улице Вавиловых, который закрыли в 2013 году на реконструкции. В 5,5 млрд рублей тогда оценивали инвестиции в проект. Однако от идеи отказались, решив создать центр на основе государственно-частного партнерства.

Инвестором станет ООО "Современные перинатальные технологии", которое входит в группу компаний "ЕКС". В 2019 году город подписал соглашение о сотрудничестве с этой фирмой в рамках ПМЭФ. Уже в прошлом году Минздрав России одобрил медико-техническое задание по инвестиционному проекту.

Всего в проект планируют инвестировать около 15 млрд рублей. Эти средства также пойдут на закупку высокотехнологичного оборудования.