Кому в Петербурге достанутся деньги из миллиарда на льготные кредиты от чиновников

В условиях западных санкций, чтобы поддержать бизнесменов Петербурга, городская администрация выделила миллиард рублей на кредиты. Neva.Today рассказала, кто получит бюджетные деньги.

Безналоговая программа кредитования стартует с 15 апреля. За вознаграждение в 0,75% годовых от суммы кредита Фонд содействия кредитования малого бизнеса поможет привлечь до 100 млн рублей, но не больше 50 процентов от суммы кредита.

Издание отмечает, что далеко не все предприниматели спешат возвращать займы банкам. В картотеке Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти говорится, что в прошлом году Сбербанк подал иски к Фонду. Иски частично удовлетворили - на 65 млн. Также в 2021 году СИАБ Банк отсудил у Фонда 37,3 млн рублей.

В марте 2022 года после введения западных санкций кредит на 7,5 млн рублей дали ООО "КСП". Компания занимается торговлей компьютерами и программным обеспечением. По информации Аudit-it.ru, выручка фирмы в прошлом году составила 112 млн рублей. За пять лет существования компания усела заключить несколько госконтрактов на обслуживание офисной техники у чиновников Ленобласти.

Также почти 25 млн рублей получило ООО НПО "АМБ", занимающееся разработкой и производством газоаналитических систем и опти-тепловизионных комплексов. Среди заказчиков фирмы числятся Транснефть, РЖД, Росавтодор и другие. Кроме того, у компании есть лицензия на право производства, разработки, испытания, установки, технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники.

По данным Аudit-it.ru, в прошлом году фирма получила выручку на 261 млн рублей, что на 9,2 млн рублей больше, чем годом ранее.