Врач-терапевт рассказал, когда разбитый ртутный градусник может привести к отравлению

Врач-терапевт Анатолий Петров рассказал, когда действительно стоит опасаться разбитого градусника. Об этом сообщает "МК в Питере".

Так, опасность заключается в накоплении паров ртути, которые вдыхает человек, к отравлению ведет большое их количество. В свою очередь, оно может вызвать тяжелую интоксикацию или даже смерть, а при хроническом отравлении это может привести к инвалидности.

В стандартном ртутном термометре российского производства находится меньше одного грамма, а в аналогичных импортных меньше двух. Такой объем не настолько большой, чтобы вызвать повышения концентрации паров ртути до критического значения. Врач уточнил, что в советских градусниках количество вещества варьируется от двух до пяти граммов.