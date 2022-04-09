Гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» внесли в санкционный список Евросоюза

В Евросоюзе в очережной раз расширили список персональных санкций. В этот раз в него попали руководители крупных российских СМИ. Среди них и генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич.

Также под санкции попали главный редактор "МК" Павел Гусев, главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и другие.

В документе говорится, что санкции ввели за то, что Малькевич присутстсвовал на заседании Общественной палаты РФ на тему "Обострение информационной войны: защита интересов России". В рамках заседания обсуждали, насколько важно передавать правдивую информацию о проведении спецоперации в Украине.

В 2018 году Малькевич уже попадал под санкции США за размещение контента, который фокусируется на разделяющих общество политических вопросах.