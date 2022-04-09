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Куда сходить в выходные 9 и 10 апреля в Петербурге

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© Фото: Baltphoto

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В эти выходные в Петербурге пройдет множество мероприятий: фестивали, концерты, выставки, кинопремьеры и театральные обстановки. Neva.Today рассказала как полезно и познавательно провести 9 и 10 апреля в Петербурге.

В выходные на объемном полотне Планетария покажут драматический спектакль "Маленький Принц". Сопровождаться постановка будет необычными костюмами и световыми эффектами. Начало шоу в 18:30, а стоимость билетов от 800 до 1000 рублей.

Также интересно будет посетить выставку "Сокровища Тутанхамона". Профессиональные экскурсоводы проведут жителей и гостей Петербурга через жизнь и смерть Тутанхамона. Посетителям покажут роскошь и красоту древнего искусства. Посетить выставку можно с 10:00 до 20:00 по адресу Большая Морская удица, дом 7. Для взрослых билет обойдется в 700 рублей.

В исполнении оркестра Olympic Orchestra в субботу, 9 апреля, исполнят известные произведения Ханса Циммера, Людовика Эйнауди, Филипа Гласса и других современных композиторов. Мероприятие пройдет в 19:00 под руководством дирижера Александра Голикова в концертном зале Колизей на Невском проспекте, дом 100. Стоимость билетов: от 1200 до 1400 рублей.

Для жителей и гостей города проведут необычный спектакль-променад «Город Достоевского. 730 шагов с Родионом Раскольниковым», который покажет, каким был Петербург более 100 лет назад. Присоединиться к экскурсии можно сегодня, 9 апреля, в 13:00 у Дома Достоевского, который находится на улице Казначейской, дом 7.

 

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