В новом учебном году вузы Петербурга примут на бюджет 5 тысяч IT-специалистов

Около 3,5 тысяч будущих специалистов IT-сферы будут обучаться на баклавриате и около 1550 в магистратуре в новом учебном году в Петербурге. Об этом сообщает ALLNW.

В этом году контрольные цифры приема на бюджет на IT-специальности увеличились почти на 200 мест. Пресс-служба администрации Петербурга отмечает, что в 2023 году планируется увеличить бюджет на еще 300 мест. Сейчас в вузах Петербурга в сфере IT обучаются 32,5 тысячи студентов, с учетом смежных специальностей - 95 тысяч.

Напомним, что в Петербурге специалистов в сфере отрасли информационных технологий готовят в 21 государственном и 6 негосударственных вузах.