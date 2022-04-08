  • 9 Апрель 2022
USD 09.04.2022 74.8501 -1.4046
USD ММВБ 19:15 75.8901  
EUR 09.04.2022 81.7064 -1.5866
EUR ММВБ 19:15 82.3897  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В новом учебном году вузы Петербурга примут на бюджет 5 тысяч IT-специалистов

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

О

Около 3,5 тысяч будущих специалистов IT-сферы будут обучаться на баклавриате и около 1550 в магистратуре в новом учебном году в Петербурге. Об этом сообщает ALLNW.

В этом году контрольные цифры приема на бюджет на IT-специальности увеличились почти на 200 мест. Пресс-служба администрации Петербурга отмечает, что в 2023 году планируется увеличить бюджет на еще 300 мест. Сейчас в вузах Петербурга в сфере IT обучаются 32,5 тысячи студентов, с учетом смежных специальностей - 95 тысяч.

Напомним, что в Петербурге специалистов в сфере отрасли информационных технологий готовят в 21 государственном и 6 негосударственных вузах.

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.04.22
    20 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция «Легализация параллельного импорта. Последствия для отраслей»
    31.03.22
    ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка
    29.03.22
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего»
    28.03.22
    Что представляет собой квантифероновый тест и для чего он необходим
    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты
    15.03.22
    Безграничные путешествия с компанией «Клуб Приключений»
    15.03.22
    ЛСР выделит 30 млн рублей на благоустройство набережной реки Охты
    14.03.22
    Западные ценности терпят крах: России есть, чем ответить

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram