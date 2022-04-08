Адвокат рассказал, что все еще запрещено делать блогеру Хованскому

Блогеру Юрию Хованскому разрешили выходить в интернет, но все еще есть действия, которые ему запрещены. Об этом сообщает "МК в Питере" со ссылкой на адвоката мужчины Александра Передрука.

По его словам, Хованскому продлили меру пречения в виде запрета на определенные действия. Действовать эта мера пресечения будет до ее отмены или изменения по другим причинам. Ранее изданные судом запреты сохраняются. Адвокат пояснил, что Хованскому до сих пор запрещено общаться со СМИ и свидетелями, а также приближаться к месту предполагаемого преступления. Также ему нельзя пользоваться мобильным телефоном и звонить кому-то кроме родственников и его девушки Марии Нелюбовой.

Напомним, что в отношении Хованскго завели уголовное дело в июне 2021 года. Причиной стала песня, которую он записал после теракта в Дубровке еще в 2012 году.