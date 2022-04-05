Разработка петербургского школьника поможет избавить океан от мусора

На базе Морского технического университета могут испытать разработку петербургского школьника. 15-летний Александр Дитковский придумал, как избавить океаны от мусора. По его задумке, отходы с воды должны будут собирать роботы с пятиметровыми клешнями, после чего отправлять их на головной корабль. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Уже там вредоносный улов будут сортировать и перерабатывать. Школьник разрабатывал свой проект около года, а его идея заинтересовала инженеров Морского технического университета. В ближайшее времяя там хотят провести испытания аквадронов. Юный конструктор уверен, что разработку можно применить и на водоемах Петербурга и Ленинградской области. Отмечается, что школа стала площадкой для разработки проектов не только точных, и гуманитарных наук.