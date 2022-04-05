Эксперт заявил о возможности глобального продовольственного кризиса

Из-за усиления санкционного давления уменьшение производства продуктов питания в мире становится реальностью. Об этом заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Ибрагим Рамазанов, сообщают РИА "Новости".

По его словам, нарушается логистика, не хватает удобрений и энергоносителей, а Россия является одним из основных экспортеров этого сырья. Эксперт считает, что в сложившихся обстоятельствах не удастся компенсировать ожидаемый дефицит продовольствия в мире. Остальные страны, которые поставляют на мировой рынок зерно, также могут сократить его производство в связи с недостатком и подорожанием удобрений и энергоносителей. Профессор резюмирует, что выигравших в этой ситуации не будет.