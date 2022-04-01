В Петербурге начинается прием заявлений в 1 класс

С 1 апреля в Петербурге начинается прием заявлений от родителей, для зачисления детей в 1-й класс. В этом году расширили способы подачи заявлений для записи. Об этом сообщает аппарат вице-губернатора города Ирины Потехиной.

Теперь записать ребенка в первый класс можно через портал Госуслуги, в любом центре МФЦ, почтой России, по электронной почте школы и непосредственно в школе. Для последнего варианта каждая школа самостоятельно определит приемный день. Отмечается, что родители могут подать заявления сразу в несколько школ.

Петербуржцев успокаивают, что спешки нет - дата и время подачи заявления не влияют на решение о зачислении. Приглашения родителям для личной явки с оригиналами начнут направлять только с 19 мая по 30 июня. Приемная кампания будет состоять из двух этапов: с 1 апреля по 30 июня будут приниматься заявления от региональных и федеральных льготников, а также от родителей, чьи дети проживают на закрепленной территории. Заявления от остальных начнут принимать с 6 июля по 5 сентября.