Что изменилось для петербуржцев с 1 апреля

В России с 1 апреля вступают в силу новые законы и правила. Рассказываем, какие изменения ждут жителей страны и петербуржцев.

Так, поменялись параметры льготной ипотеки. Ставка теперь до 12%, а размер кредита до 12 миллионов рублей. Также семьям с низкими доходами с 1 апреля начнут начислять ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет. Выплаты будут производить с мая 2022 года. Почти для 4 млн человек на 8,6% проиндексируют социальные пенсии. С 1 апреля для петербуржцев начнется весенний призыв. Всего по России планируют призвать 134 тысячи срочников.

Хорошие новости есть для туристов: Таиланд отменил ПЦР-тесты для въезжающих, Южная Корея вернула безвизовый режим для россиян, а Франция возобновит выдачу туристических виз гражданам России. Для водителей важно, что максимальная скидка по ОСАГО за безаварийное вождение выросла до 54%.

Также с 1 апреля плату за входящие звонки в роуминге отменила Россия и Белоруссия. Планируется отмена роуминга и на исходящие звонки.