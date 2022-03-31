Ремонт Ладожского моста затормозит автомобилистов на неделю в апреле

Ремонт дорожного полотна на Ладожском мосту на 40 километре трассы "Кола" (Мурманское шоссе) на неделю ограничит движение транспорта. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Отмечается, что в рамках работ поочередно будут перекрываться две полосы движения. На время перекрытия скоростное ограничение на свободной полосе будет составлять 50 километров в час. В обратном направлении дополнительных ограничений вводиться не будет.

Добавим, что работы пройдут в период с 4 по 11 апреля. Они будут проводиться круглосуточно, рабочие будут на участке в три смены.

В случае возможной непогоды роки проведения работ могут быть скорректированы.