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Житель Петербурга продаёт город из LEGO за 8,5 тысяч евро

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© Фото: pixabay.com

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На Авито появилось объявление о продаже города из конструктора LEGO за 1,1 млн рублей. В коллекции есть редкие экземпляры.

Как сообщает издание MR7.RU, владелец игрушечного города собирал свою коллекцию на протяжении 17 лет. В ней можно найти редкие наборы - старый Гарри Поттер, Лего Сити, банк и ресторан.
Продаёт мужчина свой конструктор в связи с переездом в другой дом. Так как передать его в руки новому владельцу он хочет как можно скорее, цена города из LEGO занижена. Всего обладатель редкой коллекции хочет выручить с продажи 8,5 тысяч евро, по нынешнему курсу это 1,1 миллион рублей. В заявлении он указал, что продает город целиком, и все коробки и инструкции от больших наборов также в наличии.

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