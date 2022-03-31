Житель Петербурга продаёт город из LEGO за 8,5 тысяч евро

На Авито появилось объявление о продаже города из конструктора LEGO за 1,1 млн рублей. В коллекции есть редкие экземпляры.

Как сообщает издание MR7.RU, владелец игрушечного города собирал свою коллекцию на протяжении 17 лет. В ней можно найти редкие наборы - старый Гарри Поттер, Лего Сити, банк и ресторан.

Продаёт мужчина свой конструктор в связи с переездом в другой дом. Так как передать его в руки новому владельцу он хочет как можно скорее, цена города из LEGO занижена. Всего обладатель редкой коллекции хочет выручить с продажи 8,5 тысяч евро, по нынешнему курсу это 1,1 миллион рублей. В заявлении он указал, что продает город целиком, и все коробки и инструкции от больших наборов также в наличии.