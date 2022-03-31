В 2022 году март в Петербурге стал самым солнечным в этом веке

В Петербурге март 2022 года оказался самым солнечным за всю историю наблюдений этого века. В общей сумме солнце радовало горожан в этом месяце больше 178 часов. Таким образом был побит рекорд 17-летней давности. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на синоптика Александра Колесова.

По его словам, показатель солнечности достиш 178,3 часа, превысив показатель 2005 года со 177,8 часами. Специалист гидрометцентра также уточнил, что статистика могла быть выше, ведь показатели в первые две трети месяца радовали, но пришедший после 20-х чисел циклон испортил статистику. С 25 марта солнце не выглядывало из-за туч, а появлялось лишь на пару часов в сутки. Окончательные результаты подведут позже, ведь март еще не закончился.