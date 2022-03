Стало известно, по каким критериям надо искать внеземную жизнь на других планетах

Группа учёных из Калифорнийского университета в Санта-Круз провела исследования, благодаря которым исследователи смогут определить является ли происхождение метана биологическим или нет.

Как сообщает издание "Популярная механика", метан является одним из признаков возможного присутствия живых существ на экзопланете. Его довольно легко обнаружить с помощью телескопа “Джеймса Уэбба”.

Но помимо этого, данное вещество выделяется и небиологическими источниками. Например, вулканами, срединно-океанические хребтами, гидротермальными жерлами и зонами тектонической субдукции. К тому же причиной появления метана в атмосфере могут быть также столкновения с кометами или астероидами.

Накануне учёные Калифорнийского института опубликовали статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в которой объяснили, при каких условиях метан будет рассматриваться как признак внеземной жизни.

Известно, что метан - нестабильно вещество. Чтобы поддерживать высокую концентрацию этого природного газа в атмосфере, необходимо постоянно его генерировать. Небиологические источники этого делать не могут, оставаясь при этом невидимыми.

В своей работе учёные пришли к выводу, что для каменистой планеты, вращающейся вокруг звезды, подобной Солнцу, наличие метана в атмосфере является биосигналом. Но также в атмосфера должен содержаться и углекислый газ. Кроме того, доля метана должна превышать долю угарного газа, который образуется при активном извержении вулканов на планете.