Что нужно включить в свой рацион, чтобы успешно побороть «омикрон»

Заражаемость коронавирусом в России заметно пошла на спад, однако многие эксперты предсказывают приближение шестой волны пандемии, которая может ударить по населению уже летом. В этой связи важно укреплять свой иммунитет, чтобы не позволить вирусу нанести организму урон. Диетолог Елена Игнатикова дала несколько рекомендаций по тому, что необходимо включить в свой рацион, чтобы избежать тяжелых последствий «омикрона».

В беседе с радио Sputnik Игнатикова призвала зараженных «омикроном» отказаться от сладких десертов, в том числе и от мороженого. Дело в том, что сахар, который добавляют в выпечку и шоколадки - совсем не тот, что содержится во фруктах. В нем нет дополнительных витаминов и клетчатки, необходимых человеческому организму. При этом при восстановлении от болезни потребление сладких десертов приветствуется, но в умеренных количествах.

Игнатикова подчеркнула, что укрепить иммунитет поможет легкое, но при этом калорийное питание. Для этого подойдут отварные овощи и продукты с большим содержанием белка. Пополнить свой рацион рекомендуется мясом, рыбой, яйцами и творогом.