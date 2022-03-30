В Петербурге выросло число смертей на 19%

В Санкт-Петербурге за 2021 год выросла смертность на 19% (в особенности количество самоубийств), рождаемость упала на 3%. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Накануне прошло заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Выступая перед депутатами, уполномоченный по правам человека в регионе Светлана Агапитова заявила, что в Северной столице выросла смертность на 19%.

Такое значительное изменение произошло за счёт роста числа самоубийств. Так, за прошлый год добровольно ушли из жизни 116 человек. В основном, это женщины и пенсионеры в возрасте 65-69 лет. По мнению экспертов, причиной такого большого количества самоубийств стали психологические проблемы населения, возникшие после начала пандемии коронавируса.

Помимо этого, сократилась на 3% рождаемость в городе.