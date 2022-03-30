Суд запретил четыре сайта с недостоверной информацией

Октябрьский районный суд города Санкт-Петербург запретил четыре сайта с якобы информацией о потерях личного состава подразделений ВС России, которых якобы армия потеряла во время спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что информации о потерях Вооруженных сил России является государственной тайной.

Накануне четыре сайта опубликовали сведения о погибших во время спецоперации с именами и персональными данными военнослужащих. Доступ к данным никак не был ограничен. В связи с этим военный прокурор подал иск о блокировке страниц с засекреченной информацией.

Октябрьский суд Петербурга требования истца удовлетворил. Сайты были запрещены. Установить, кто владел ими, не удалось