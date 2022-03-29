В школах Петербурга отменят коронавирусные ограничения

Роспотребнадзор отменил ряд коронавирусных ограничений в школах Петербурга в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в городе. Об этом сообщает издание "Мойка78".

В Северной столице снижается количество заболевших COVID-19. Поэтому для школьников последняя четверть учебного года начнётся с отмены некоторых ограничений, введенных с начала пандемии.

По-прежнему будут измерять на входе температуру, требовать регулярно обрабатывать руки, проводить проветривания и влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Также если ребенок переболел коронавирусом, то в школу обязательно принести справку о перенесенном заболевании. Но в случае контакта с больным - медицинский документ не нужен.

Теперь в образовательных учреждениях отменят смещенное расписание занятий, разделение классов и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра при проведении аттестаций. Помимо этого, школьники смогут перемещаться по разным кабинетам, так как теперь не закреплены за каким-либо одним.

К тому же, разрешили проводить общие мероприятия с детьми на воздухе. И наконец родители смогут заходить в здание школы и посещать родительские собрания, но только при наличии маски.