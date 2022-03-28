«Бредятина и откровенная ложь»: Лавров опроверг слухи о состоянии здоровья Шойгу

В интервью для сербских СМИ глава МИД Сергей Лавров опроверг слухи об ухудшении здоровья министра обороны России Сергея Шойгу, а также назвал откровенной ложью недовольство олигархов, обсуждающих "отстранение от власти президента Владимира Путина".

Как сообщают РИА Новости, главное управление разведки минобороны Украины пустило слух о том, что в России существует группировка недовольных правительством РФ олигархов, которые уже планируют отстранение Владимира Путина от власти. Сергей Лавров данную информацию назвал бредятиной.

Также глава МИД России заявил, что в правительстве "все живы, все здоровы, и все работают". Поэтому информация об ухудшении состояния Сергея Шойгу - ложная.