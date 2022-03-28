Более тысячи аварий произошло в Петербурге за три дня

ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области зафиксировало с 25 по 27 марта 1066 аварий.

Накануне Северную столицу и его окрестности накрыла метель. Обильный снегопад и сильный ветер стали причиной более тысячи ДТП на дорогах. Как сообщает телеканал "78", в 22 из них есть пострадавшие, погиб один человек. В территории Ленинградской области произошло 240 аварий. Пострадало всего 10 участников происшествий, погиб один.

ГАИ просит водителей автотранспорта в связи с возможным образованием снежных заносов и ухудшением видимости быть внимательными и осторожными при выходе на дорогу. Пешеходам рекомендуют носить световозвращатели.