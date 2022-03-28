Жителей Петербурга предупредили о разводке мостов

СПб ГБУ «Мостотрест» сообщает о том, что с 28 марта по 23 апреля будут проводиться проверки работоспособности мостов Северной столицы.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", в течение этой недели разведут девять мостов. В ночь с 28 на 29 марта будут испытывать три моста: Большеохтинский, Троицкий и Благовещенский.

Далее проверят то, как функционируют Володарский, Литейный, Дворцовый, Тучков и Гренадерский мосты. Их же разведут и на следующую ночь, но вместо Володарского будет мост Александра Невского. В оставшиеся ночи будут проверять по два моста.

С подробным графиком разведения мостов в Санкт-Петербурге можно ознакомиться на официальном сайте «Мостотреста».