Петербуржцев попросили быть осторожными: в городе пройдут проверки тепловых сетей

ГУП "ТЭК" с 29 марта начнёт череду проверок теплосетей на стойкость к высоким температура. Испытания завершатся 29 апреля.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", теплоэнергетическая компания "ТЭК" начинает испытания трубопроводов. Проводить их будут в 10 районах города: Выборгском, Калининском, Приморском, Кировском, Красносельском, Красногвардейском, Невском, Фрунзенском, Пушкинском и Колпинском.

В течение месяца проведут 52 проверки сетей, узнать о которых можно на сайте ГУП "ТЭК" в разделе «Оперативная информация». Эти испытания помогут устранить дефекты, которые могли бы помешать стабильной работе отопления на следующий год.

Во время проведения проверок может повыситься температура в жилых квартирах. Но граждан успокоили, что плату за дополнительную тепловую энергию в счета за коммунальные услуги включать не буду.

Также жителей Северной столицы попросили быть осторожными, так как температура теплоносителя может достигать 110°С. Поэтому петербуржцам не стоит приближаться к местам парения. Если будет замечена авария, то необходимо своевременно сообщить о ней по телефонам 112 или 004, а также на горячую линию ГУП «ТЭК СПб» 601-93-93.