Петербуржцы увидели необычное природное явление в небе

Жители Северной столицы заметили солнечное гало в небе над городом. Явление порадовало и удивило горожан.

Фото солнечного гало опубликовали сегодня, 27 марта, в Telegram-канале "Астро Фото Болото". По словам фотографа, от созерцания этого явления "могут отвалиться глаза".

Простыми словами гало - это радуга вокруг солнца или луны, которая формируется из ледяных кристалликов. Увидеть её можно в форме дуги, чаще кольца, в морозную погоду во время повышенной влажности.

Русские народные приметы говорят, что появление гало вокруг солнца или луны - к ухудшению погоды.