Синоптики предупредили жителей Петербурга о приближающейся непогоде

Синоптическая драма разыграется в эти выходные в Петербурге. Как сообщает Центр "ФОБОС", из-за мощного циклонического вихря в город придет порывистый, а местами даже штормовой ветер. Также Северную столицу ждет мокрый снег с дождем и резкое снижение температуры.

В Петербурге в субботу похолодает до плюс двух градусов, а в воскресенье до минус двух. В "ФОБОСЕ" отмечают, что такие изменения связаны с активным североатлантическим циклоном, который усилит ветер и осадки. За выходные в городе может выпасть до 6-8 мм осадков.