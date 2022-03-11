Кибератаки из США не смогли пробить защиту молодой российской соцсети Яrus

Новые пользователи в том числе лидеры мнений, известные журналисты и популярные блогеры, переходят в молодую российскую социальную сеть Яrus.

Разработчики соцсети Яrus совместили в одном приложении возможности трех площадок Facebook, Tik-Tok и Youtube. За полгода с момента запуска проекта он собрал полмиллиона подписчиков, сейчас количество пользователей – больше двух миллионов человек.

Рост популярности приложения вызвал кибератаки из США, Кореи, Японии и Украины. Попадание Яrus в списки самых популярных ресурсов вызвало новый поток хакерских атак. Разработчики приложения в ответ в десять раз увеличили количество своих серверов.

Новые мощности дали возможность улучшить фильтрацию трафика, а установленный межсетевой фильтр отсек вредоносные подключения. Также дополнительные сервера обеспечили бесперебойную работу Яrus на фоне увеличения числа пользователей.

Новую аудиторию в российскую соцсеть привели лидеры мнений. Яrus оказался достойным соперником для иностранных соцсетей. При этом в российской соцсети, в отличие от зарубежных площадок, контент надежно защищен от неоправданного удаления и блокировок.