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Помощь беженцам с Донбасса, волонтёрская служба психологической помощи и кадровое обновление партии – итоги конференции регионального отделения «Единой России»

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© Фото: Единая Россия

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В Санкт-Петербурге состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения партии «Единая Россия». 170 делегатов встретились на площадке исторического парка «Россия – Моя история».

В кулуарах съезда и в официальных выступлениях большое внимание было приковано к событиям, которые сейчас разворачиваются на Украине. Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский заявил, что специальная операция Российской армии на территории Украины – это операция по принуждению к миру, которого наша страна добивалась более 8 лет.

«Мы – партия, которая не отделяет себя от государства, государственной политики особенно в эти непростые времена, в которые проходит сегодняшняя конференция. Мы знаем, что сейчас идет спецоперация по освобождению Луганской и Донецкой республики и должен отметить, что партия опять не осталась в стороне», – заявил Бельский.

«Единая Россия» уже активно помогает беженцам с Донбасса. Региональное отделение, по инициативе граждан, продолжает сбор помощи для эвакуированных людей. Фура с 20-ю тоннами гуманитарного груза была отправлена нами в Ростовскую область на прошлой неделе.

Помимо этого, сегодня питерская «Единая Россия» заявила о начале сбора средств для помощи беженцам из Донбасса. Пожертвования будут принимать на специальный счет в Ростове, реквизиты указаны на сайте реготделения.

До начала пленарного заседания прошли дискуссионные площадки, на которых обсудили острые аспекты общественно-политической жизни города: пятидневка в школах, цифровизация и условия политической трансформации регионального отделения «Единой России».

В ходе пленарной части конференции было объявлено об организации на базе волонтерского центра партии службы психологической помощи тем, кто в ней нуждается. «Люди, которые опасаются ближайшего будущего, не виноваты в том, что переживают объяснимые тревожные состояния»,  – пояснил секретарь регионального отделения. 

Еще одна важная часть повестки – обсуждение стратегии дальнейшего развития партии. В феврале началась волна масштабного обновления «Единой России»: прошли выборы в местных политсоветах, в 17 из 18 районов сменились секретари. Также перед началом конференции состоялось заседание президиума регионального политсовета, который представил кандидатуры его нового состава. В результате президиум и политсовет в целом обновился почти на 60%.

Также, как сообщил Сергей Боярский, партия в целом будет практиковать в работе более современный подход. Так, в ближайшее время единороссы намерены провести серию социсследований, чтобы получить аналитику по локальным проблемам, которые волнуют людей в каждом районе города.

«В завершение вновь хочу подчеркнуть: «Единая Россия» – это большая команда муниципальных депутатов, депутатов Законодательного Собрания, Государственной Думы и администрации города. Мы должны стать более открытыми и доступными для людей, в том числе чтобы рассказывать и показывать даже промежуточные результаты нашего взаимодействия. Приглашаю всех к совместной работе – наши ресурсы будут равнодоступны каждому партийцу», – резюмировал Сергей Боярский.

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