На канале «Санкт-Петербург» пройдет эфир в честь дня рождения доктора Лизы

Специальный эфир программы «Доктор Лиза. Дело личное» покажут на телеканале «Санкт-Петербург» в день рождения Елизаветы Глинки. Врач, правозащитник и исполнительный директор Международной общественной организации «Справедливая помощь» больше известна как доктор Лиза.

Передачу можно будет посмотреть в воскресенье, 20 февраля, в 13:15, а повтор будет в понедельник, 21 февраля, в 11:15.

В студии встретятся те, кто знал её лично, работал с ней вместе. Коллеги, друзья и родные поделятся воспоминаниями о том, как общение с доктором Лизой изменила их жизнь.

В этом году Елизавета Глинка могла бы отметить свой 60-летний юбилей. Напомним, что в декабре 2016 года она погибла в авиакатастрофе в небе над Черным морем. Однако её начинания продолжают нести добро и помогать людям. Юбилей доктора Лизы стал поводом для серьезного обсуждения благотворительности в эфире телеканала «Санкт-Петербург».