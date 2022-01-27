На конференции «НСН» обсудили способы противодействия телефонному терроризму

В понедельник, 24 января, в пресс-центре ИА «Национальная служба новостей» прошла конференция, посвященная проблеме телефонного терроризма в российских школах. Среди ключевых тем мероприятия – определение реальности угрозы, статистика раскрываемости преступлений такого рода, наказания для «телефонных» террористов, а также совершенствование системы безопасности в школах.

Ранее СМИ сообщали, что на начало 2022 года пришелся пик ложных звонков о минировании учебных заведений в Москве и ряде других регионов.

По мнению президента ассоциации «Школа без опасности» Сергея Саминского, все они могут быть связаны с организованной преступностью. Аналогичное мнение высказал и бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД РФ по г. Москва Михаил Игнатов.

Последний рассказал, что сообщить о минировании могут школьники, желающие сорвать урок или контрольную работу, или душевнобольные люди. И те, и другие не осознают последствий своего звонка. Правоохранители быстро выявляют их местонахождение.

«А вот третья, самая опасная категория «звонящих», преследует цели дестабилизировать ситуацию в стране и ввести панику в обществе. Чаще всего это недружественные организации, которые звонят под руководством специальных служб», - добавил Игнатов.

В конференции также принял участие эксперт по хакерам Александр Варской. Он считает, что за ложными звонками о минировании могут стоять технически подкованные пранкеры или даже центры со спецоборудованием. При этом ужесточать наказание бесполезно, пока преступники убеждены в своей безнаказанности.

«Я думаю, процесс совершенствования поимки преступников идет, иначе бы мы слышали о таких актах чаще. Необходим мониторинг, а Москва должна помогать в этом регионам», - подчеркнул Варской.

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, что для российских властей всех уровней остается приоритетом обеспечение безопасности учебных заведений. Он напомнил, что раньше за «телефонный терроризм» могли лишить свободы до пяти лет, а сейчас этот срок увеличили в два раза. Кроме того, ведется работа в сфере информационной безопасности.

Депутат также отметил, что сейчас комитет предлагает разрешить руководству учебных учреждений самостоятельно оценивать уровень угроз и решать, как действовать - продолжать занятия или эвакуировать учащихся.